​Русская православная церковь возводит по три храма в сутки

Русская православная церковь (РПЦ) строит в среднем по три храма в сутки, за десять лет возведено 30 тысяч храмов. Статистику привел патриарх Московский и всея Руси Кирилл, совершая освящение храма Всех Святых в Страсбурге.

«Это не потому, что у нас очень много денег, и мы не знаем, куда их потратить. Наш народ, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял, что без Бога ничего не получается», — приводит слова предстоятеля «Интерфакс».

Храм Всех Святых, рассчитанный на 300 человек, построен на пустыре в Страсбурге на частные пожертвования. Раньше община десять лет снимала помещение переоборудованного под церковь гаража.

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