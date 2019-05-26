Создатель Telegram раскритиковал российское руководство за попытки взлома аккаунтов журналистов

Создатель Telegram Павел Дуров раскритиковал попытки российского руководство взломать аккаунты четырех журналистов, задействованных в освещении протестов в Екатеринбурге, а также заявил, что попытки взлома аккаунтов провалились.

«Это является напоминанием о том, что авторитарные правительства не остановятся ни перед чем в стремлении нарушить конфиденциальность своих граждан» — отмечает Дуров.

Напомним, в Екатеринбурге проходили несанкционированные протесты против строительства храма на месте сквера. На данный момент строительство храма приостановлено до завершения опроса населения.