Правительство Югры будет дарить подарки новорожденным

Специалисты департамента соцразвития Югры разрабатывают законодательную инициативу о предоставлении югорским новорожденным подарков.

В предварительный список составляющих подарка вошли 46 позиций: дневник мамы, стульчик для кормления, средства гигиены, увлажнитель воздуха, ингалятор, одежда, книги и так далее.

Окончательный состав утвердят 1 июня, дарить подарки начнут с 1 января 2020 года.

«Для нас очень важно, чтобы этот подарок был «народным», чтобы люди получили не только полезную, но и памятную поддержку от округа, поэтому мы хотим использовать символику Югры. Мы бы очень хотели, чтобы молодые родители оценили и обрадовались такому подарку», — отмечают в депсоцразвития.