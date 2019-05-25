Общественники жалуются на бездействие властей, не убирающих заповедник "Барсова Гора" в Сургутском районе

Сургутянин Антон Борисович накануне выложил в сеть несколько видео, на которых снял кучи мусора в заповеднике "Барсова Гора" в Сургутском районе. Он подписал снятое видео "ПриРОДоохранное мракобесие", отметив, что съемку вел на "Барсовой Горе" в районе лыжной базы "Олимпия" и "Сибирского Легиона".

На видео видно, что в лесу свален самый разнообразный мусор: бытовые отходы, платик, строительные отходы, шины, трубы, лампы и прочее.

Общественник Сергей Мелашенко, подключившийся к огласке проблемы, сообщил СИА-ПРЕСС, что написал письма с просьбой помочь директору заповедника и помощнику главы муниципалитета. Но пока на обращения никто не откликнулся.