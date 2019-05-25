Работники автотранспортного предприятия Пыть-Яха жалуются на тяжелые условия труда

Более 20 работников Автотранспортного предприятия Пыть-Яха пожаловались губерантору Югры на своего начальника и тяжелые условия труда.

В своем обращении они рассказали Комаровой, что работают по 20 часов в день, в кабинетах всего семь градусов тепла, больничный под запретом, а автопарк запущен так, что представляет угрозу жизни.

Сотрудники АТП отмечают, что борются с нерадивым начальником уже восемь лет, но проводимые проверки не выявляют нарушений. За жалобы на рабочие условия им грозят расправой местные бандиды, знакомые начальника.

Также работники АТП намерены написать президенту России.