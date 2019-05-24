Более 1000 югорчан выйдут на старт «Зеленого Марафона»

1 июня, в День защиты детей, в Сургуте пройдет «Зеленый Марафон», организатором которого выступает Сбербанк. Для участия в спортивном семейном празднике уже зарегистрировалось более 1000 югорчан. Жители и гости города смогут поучаствовать в спортивных и развлекательных забегах. Мероприятие пройдет в парке «За Саймой», сбор и регистрация участников – на площади перед СурГУ с 9:00.

Малыши в возрасте до 1 года посоревнуются в забеге «Веселые пинетки». Участникам нужно будет проползти дистанцию в 6 метров без помощи взрослых. Ребята от 7 до 13 лет пробегут дистанцию 420 метров. Девушки смогут продемонстрировать свою красоту и грацию и принять участие в забеге на каблуках не менее 8 см «Всегда на высоте». После пройдут женский и мужской забеги на дистанции 4,2 и 10 км.

Для участников и болельщиков будет организована развлекательная программа – конкурсы, батуты, аквагрим и многое другое. Участником «Зеленого Марафона» может стать каждый, вне зависимости от возраста или физической подготовки. Необходима предварительная регистрация на сайте www.greenmarathon.ru.

Первый «Зелёный Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему». В 2019 году «Зеленый Марафон» пройдет в 68 городах.