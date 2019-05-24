16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,6106   EUR  72,3186  

Молодежи Югры предлагают поучаствовать в крупнейшем творческом форуме страны «Таврида 5.0»

В Крыму с 11 мая по 5 октября 2019 года будет проходить форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0».

Мероприятие будет разделено на два этапа.

В первом потоке, который уже стартовал, будет 6 смен по 200 человек. Его участники займутся благоустройством территорий форума и фестиваля «Таврида – ARTRUSSIA». Там же пройдет отбор участников на Всероссийский урбанистический хакатон «Города» и будет проведено профессиональное обучение команды волонтеров и тим-лидеров.

Старт основного этапа запланирован на июнь 2019 года. Он будет включать в себя шесть профильных образовательных смен по 400 человек, регистрация на 4 из которых еще идет.

Таким образом, до 27 мая можно зарегистрироваться на направление «Контемпорари-АРТ смена. Между прошлым и будущим», которая пройдет с 8 по 14 июля. Оно предназначено для продюсеров и кураторов художественных событий, контемпорари художников и арт-критиков.

До 31 мая можно зарегистрироваться на «Рэп-смену», которая пройдет с 17 по 23 июля. Она соберет музыкантов, вокалистов, sound-продюсеров, поэтов, хореографов (хип-хоп, джаз фанк, стрит-стайл), битмейкеров, авторов и исполнителей собственного внежанрового материала.

До 3 июня длится регистрация на «Видеоконтент смену», которая пройдет с 26 июля по 1 августа для продюсеров, режиссёров, вайнеров, клипмейкеров, художники-аниматоров, интервьюеров, авторов и актёров интернет-сериалов и короткометражных фильмов.

До 17 июня можно зарегистрироваться на смену «Stand-Up Comedy», которая пройдет с 4 по 10 августа для продюсеров, авторов, режиссёров и актёров, работающих в жанре stand-up comedy.

Последний поток будет запущен осенью – с 10 сентября по 5 октября. Он будет включать в себя три тематические смены: «Таврида танца» для танцоров и хореографов всех направлений, «Таврида арт» для художников, скульптуров и искусствоведов и «Таврида лит» для писателей, поэтов и литературных критиков.

Подробнее о всех сменах – на сайте мероприятия «Таврида 5.0». Возрастная категория участников – от 18 до 35 лет.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

24 мая в 18:47, просмотров: 786, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
444
не нравится
24 мая в 23:38
С гиканьем, присвистом и "Контемпорари-АРТ" пытаются освоить недавно оттяпанный у Украины Крым. Не доходит до вечно вчерашних, что Контемпорари-АРТ и будущее с оккупацией и аннексией чужой территории в XXI веке не вяжутся никоим образом. Или прошлое с зелеными человечками, бессменным "Святым Владимиром", его друзьми-миллиардерами и его же такой привычной уже циничной ложью - вечная российская "Ставрида", сколько модных цифорок к ней не подставляй, или будущее.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Неделька ближе к концу мая

​Неделька ближе к концу мая
СИА-ПРЕСС – об итогах прошедшей недели
Олег Владимиров Сегодня в 14:41
166 0
Эвакуируйте это! Новый проект СИА-ПРЕСС против автохамов

Эвакуируйте это! Новый проект СИА-ПРЕСС против автохамов
Еженедельная подборка фотографий с самыми вопиющими случаями наглой парковки
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 12:30
337 3
​Топ-10 самых богатых сургутских депутатов // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

​Топ-10 самых богатых сургутских депутатов // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
Народные избранники отчитались о доходах за 2018 год
Лилия Сулейманова 25 мая в 09:06
975 3
​Бизнесмену, вырубившему рощу на Энергетиков, 20, в Сургуте, несколько лет не давали этого сделать

​Бизнесмену, вырубившему рощу на Энергетиков, 20, в Сургуте, несколько лет не давали этого сделать
Бывший главный архитектор Сургута Алексей Усов рассказал СИА-ПРЕСС историю вопроса
Лилия Сулейманова 24 мая в 16:46
2443 13
​Куда уходит экс-глава сургутского «трансгаза» Игорь Иванов? Сольют ли компанию с югорским Газпромом? Начнутся ли кадровые чистки?

​Куда уходит экс-глава сургутского «трансгаза» Игорь Иванов? Сольют ли компанию с югорским Газпромом? Начнутся ли кадровые чистки?
Главные вопросы о смене руководства в «Газпром трансгаз Сургут»
Редакция СИА-ПРЕСС 24 мая в 15:40
1533 2
​Что делать если из-за ветра на машину упали знак, обшивка дома или дерево? СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Что делать если из-за ветра на машину упали знак, обшивка дома или дерево? СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Константин Шперлинг 24 мая в 12:42
824 1
​Как бизнес кошмарит город

​Как бизнес кошмарит город
Одной из основных функций срубленной рощи было скрывать это уродливое чудовище, которое теперь явилось во всей своей «красе»
Сергей Глинских, сургутянин 24 мая в 12:32
1124 7
​Сколько стоит срубить дерево в Сургуте? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Сколько стоит срубить дерево в Сургуте? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Платить придется и за поврежденный газон, цветник или плодородный слой лесных почв
Лилия Сулейманова 24 мая в 11:43
894 3
Обыденно и буднично

Обыденно и буднично
Несколько дней назад нам всем – сургутянам и прежде всего власти плюнули в лицо. Не просто плюнули, но еще и посмеялись при этом. Сделал это обычный человек – предприниматель с красивой русской фамилией
Артем Кириленко, заместитель председателя думы Сургута 24 мая в 09:09
1319 33
​В Сургуте школьники играют в «Прятки на сутки»?

​В Сургуте школьники играют в «Прятки на сутки»?
По правилам квеста дети должны выжить вне дома 24 часа без еды, воды и денег
Анастасия Якупова 23 мая в 18:38
1011 0
​В России появится первый жилой дом с интерактивной подсветкой

​В России появится первый жилой дом с интерактивной подсветкой
Андрей Матыцин, генеральный директор ООО «Среда комфорта» 23 мая в 16:07
2757 4
​Портал siapress.ru добавил новый сервис для своей аудитории

​Портал siapress.ru добавил новый сервис для своей аудитории
Теперь наших авторов и онлайн-интервью можно не только читать и смотреть, но и слушать
Редакция СИА-ПРЕСС 22 мая в 15:41
631 5
​Те, кто говорит, что протестовать бесполезно, или явные агенты власти, или идиоты

​Те, кто говорит, что протестовать бесполезно, или явные агенты власти, или идиоты
Что события в Екатеринбурге показали всей стране — в интервью с уральским политологом
Анна Богдевич 22 мая в 21:52
1442 6
Олег Владимиров

​Меня терзают смутные сомненья
Процессы наладились, деньги пошли, строительство возобновилось, пусть и не в привычном темпе. Были названы новые сроки сдачи, но и они срываются. Где деньги, Зин?
Олег Владимиров 22 мая в 11:39
1324 6
В России принят закон, разрешающий посещать пациентов в реанимациях

В России принят закон, разрешающий посещать пациентов в реанимациях
В Сургуте такая возможность есть
Лилия Сулейманова 22 мая в 11:01
846 0
​При желании запретить вырубку деревьев в Сургуте можно

​При желании запретить вырубку деревьев в Сургуте можно
Интервью с юристом Булатом Андабековым о ситуации с ликвидацией небольшой рощи на улице Энергетиков, 20
Лилия Сулейманова 22 мая в 10:34
1643 16
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика