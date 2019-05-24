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Молодежи Югры предлагают поучаствовать в крупнейшем творческом форуме страны «Таврида 5.0»

В Крыму с 11 мая по 5 октября 2019 года будет проходить форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0».

Мероприятие будет разделено на два этапа.

В первом потоке, который уже стартовал, будет 6 смен по 200 человек. Его участники займутся благоустройством территорий форума и фестиваля «Таврида – ARTRUSSIA». Там же пройдет отбор участников на Всероссийский урбанистический хакатон «Города» и будет проведено профессиональное обучение команды волонтеров и тим-лидеров.

Старт основного этапа запланирован на июнь 2019 года. Он будет включать в себя шесть профильных образовательных смен по 400 человек, регистрация на 4 из которых еще идет.

Таким образом, до 27 мая можно зарегистрироваться на направление «Контемпорари-АРТ смена. Между прошлым и будущим», которая пройдет с 8 по 14 июля. Оно предназначено для продюсеров и кураторов художественных событий, контемпорари художников и арт-критиков.

До 31 мая можно зарегистрироваться на «Рэп-смену», которая пройдет с 17 по 23 июля. Она соберет музыкантов, вокалистов, sound-продюсеров, поэтов, хореографов (хип-хоп, джаз фанк, стрит-стайл), битмейкеров, авторов и исполнителей собственного внежанрового материала.

До 3 июня длится регистрация на «Видеоконтент смену», которая пройдет с 26 июля по 1 августа для продюсеров, режиссёров, вайнеров, клипмейкеров, художники-аниматоров, интервьюеров, авторов и актёров интернет-сериалов и короткометражных фильмов.

До 17 июня можно зарегистрироваться на смену «Stand-Up Comedy», которая пройдет с 4 по 10 августа для продюсеров, авторов, режиссёров и актёров, работающих в жанре stand-up comedy.

Последний поток будет запущен осенью – с 10 сентября по 5 октября. Он будет включать в себя три тематические смены: «Таврида танца» для танцоров и хореографов всех направлений, «Таврида арт» для художников, скульптуров и искусствоведов и «Таврида лит» для писателей, поэтов и литературных критиков.

Подробнее о всех сменах – на сайте мероприятия «Таврида 5.0». Возрастная категория участников – от 18 до 35 лет.


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24 мая в 18:47, просмотров: 764, комментариев: 5


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Комментарии:
444
не нравится
25 мая в 09:10
С гиканьем, присвистом и "Контемпорари-АРТ" пытаются освоить недавно оттяпанный у Украины Крым. Не доходит до вечно вчерашних, что Контемпорари-АРТ и будущее с оккупацией и аннексией чужой территории в XXI веке не вяжутся никоим образом. Или прошлое с зелеными человечками, бессменным "Святым Владимиром", его друзьми-миллиардерами и его же такой привычной уже циничной ложью - вечная российская "Ставрида", сколько модных цифорок к ней не подставляй, или будущее.
Сергей Б
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25 мая в 09:42
Крым на Мазурина (444) как красная тряпка на быка действует. И чем больше злобствуют враги, тем веселее россиянам. И молодые люди, которые поедут в Крым превосходно там отдохнут и от души повеселятся. Это факт. Остальное инсинуации.
444
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25 мая в 10:33
Факт, Сергей Бражников, что Крым для Путина и России то же, что аншлюс Австрии для Гитлера и нацисткой Германии. В 1945-м кончилось все очень плохо для молодых людей, которые, отказавшись от всех гражданских прав ради "вставания с колен", в 1938-м от души веселились и славили своего вечного "Святого".
444
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25 мая в 10:38
акое вот цвета детской неожиданности "контемпорари Stand-Up-джаз-стрит-хип-хоп-контент арт во славу России" прошлого века выходит, в конце концов, из веселенькой "ставриды 146.0"
Александр 444
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25 мая в 12:37
В что про Голанские высоты скажите, и признание светоча демократии оных за Израилем? Да много подобного со стороны запада было, но Россия, естественно, империя зла

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