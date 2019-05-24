​Бывший владелец банка «Югра» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин дал показания против начальника банковского отдела ФСБ, пишет «РБК» со ссылкой на двух источников, знакомых с ходом дела.

По данным собеседников агентства, задержание полковника ФСБ Кирилла Черкалина в апреле произошло после того, как Хотин дал показания. По их словам, экс-глава банка заявил следствию, что на протяжении трех лет платил Черкалину как главе банковского отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ за покровительство. «В задачи руководителя банковского отдела входило решение вопросов, связанных с уголовными делами в отношении структур и лиц, аффилированных с Хотиным», — пояснил источник.

Таким образом, при возникновении соответствующих ситуаций, сотрудники управления, выполняя поручения Черкалина, связывались с коллегами из МВД или Следственного комитета и брали на себя контроль за ходом расследования дел или вовсе препятствовали их возбуждению.

«Хотин дал показания против руководителя банковского отдела после того, как был арестован», — уточнил собеседник.

По словам другого собеседника, в управлении собственной безопасности ФСБ было известно о незаконной деятельности Черкалина еще до показаний Хотина.

«В УСБ была информация как минимум о трех эпизодах противоправной деятельности Черкалина, но после показаний Хотина было принято решение приступать к реализации накопленной информации», — добавил он.