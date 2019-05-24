​В Радужном совершено разбойное нападение на АЗС // ВИДЕО

Безработный вартовчанин напал с ножом на сотрудниц АЗС Радужного и похитил три тысячи рублей из кассы. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы за разбой.

«Молодой человек, находясь в помещении заправки, угрожая ножом и ножницами сотрудникам, похитил из кассы денежные средства в сумме около 3000 рублей, а также дорогостоящие сотовые телефоны, принадлежащие работникам учреждения. После чего злоумышленник скрылся с места совершения преступления», — рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

Злоумышленника задержали по горячим следам. Свою вину он полностью признал.