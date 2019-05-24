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​Вместе против экстремизма: конкурс социальных видеороликов и плакатов #СургутМолодой объявлен в Сургуте

Начался прием работ на второй молодежный конкурс социальных видеороликов и плакатов #СургутМолодой. Об этом вышло постановление Администрации города № 1972 от 26.03.2019 года. Согласно положению, организаторы конкурса предлагают молодым сургутянам создать социальную рекламу, направленную на профилактику экстремизма и гармонизацию межнациональных отношений в обществе. Рекомендуемые тематические направления конкурсных работ:

  1. «Сургут многонациональный»;
  2. «Сургутянин – россиянин»;
  3. «Добровольчество как форма занятости молодежи»;
  4. «Я говорю «нет» экстремизму»;
  5. «Защитник правопорядка».

В этом году на поощрение победителей конкурса из бюджета города выделено 290 тысяч рублей:

– грант победителя за I место составит 70 000 рублей (2 получателя);

– грант победителя за II место – 50 000 рублей (2 получателя);

– грант победителя за III место – 25 000рублей (2 получателя).

К участию в конкурсе приглашается молодежь в возрасте от 16 до 35 лет. Добавим, работы участников первого конкурса можно найти в глобальной сети используя хэштеги #Сургутмолодой, #социальнаярекламаСургут.

До 1 июля работы на конкурс принимаются в отделе по работе со СМИ Администрации города по адресу: улица Энгельса, 8, кабинет № 113, а также по адресу электронной почты: simple_rules@bk.ru

Управление документационного и информационного обеспечения Администрации города Сургута, Алина Филиппова, тел.: 52-20-16.


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Сегодня в 09:01, просмотров: 225, комментариев: 0


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