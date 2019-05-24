​Вместе против экстремизма: конкурс социальных видеороликов и плакатов #СургутМолодой объявлен в Сургуте

Начался прием работ на второй молодежный конкурс социальных видеороликов и плакатов #СургутМолодой. Об этом вышло постановление Администрации города № 1972 от 26.03.2019 года. Согласно положению, организаторы конкурса предлагают молодым сургутянам создать социальную рекламу, направленную на профилактику экстремизма и гармонизацию межнациональных отношений в обществе. Рекомендуемые тематические направления конкурсных работ:

«Сургут многонациональный»; «Сургутянин – россиянин»; «Добровольчество как форма занятости молодежи»; «Я говорю «нет» экстремизму»; «Защитник правопорядка».

В этом году на поощрение победителей конкурса из бюджета города выделено 290 тысяч рублей:

– грант победителя за I место составит 70 000 рублей (2 получателя);

– грант победителя за II место – 50 000 рублей (2 получателя);

– грант победителя за III место – 25 000рублей (2 получателя).

К участию в конкурсе приглашается молодежь в возрасте от 16 до 35 лет. Добавим, работы участников первого конкурса можно найти в глобальной сети используя хэштеги #Сургутмолодой, #социальнаярекламаСургут.

До 1 июля работы на конкурс принимаются в отделе по работе со СМИ Администрации города по адресу: улица Энгельса, 8, кабинет № 113, а также по адресу электронной почты: simple_rules@bk.ru

Управление документационного и информационного обеспечения Администрации города Сургута, Алина Филиппова, тел.: 52-20-16.