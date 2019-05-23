​В Когалыме в ДТП погиб мотоциклист

В четверг, 23 мая, в Когалыме в столкновении с внедорожником погиб мотоциклист. По данным К-Информ, авария произошла по вине нарушившего правила дорожного движения автомобилиста.

«Байкер двигался по проспекту Шмидта в сторону улицы Дружбы народов. Выезжавший с прилегающей территории водитель автомобиля не уступил дорогу мотоциклисту. Пытаясь избежать столкновения, мотоциклист увел руль в сторону и врезался в «Ниву», — говорится в сообщении агентства криминальных новостей.

Водитель мотоцикла скончался в больнице. В соцсетях уточняется, что погибшему было 40 лет.

Официальных комментариев на момент написания новости получить не удалось.