​Анатолий Сименяк: «Нужно ремонтировать так, чтобы вопросы к качеству исполнения не возникали»

Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк побывал с рабочим визитом в селе Локосово, чтобы проверить качество ремонта, проведённого в 2018 году социально важных объектов поселения – детской школы искусств, спорткомплекса и участка автомобильной дороги.

За полгода эти объекты, на которые выделялись средства из бюджета района, качественно изменились. Но именно степень разумного и ответственного подхода к ремонту, определяющего уровень качества жизни населения, как оказалось, не всегда соответствует отчёту на бумаге.

Искусство ремонта.

Первым учреждением, куда отправились председатель районного парламента Анатолий Сименяк и глава поселения Игорь Романов, стала детская школа искусств. Её открытие в 1996 году было огромным событием для жителей Локосово. Они и мечтать не могли о том, что их дети получат отличную возможность всестороннего творческого развития. Сегодня в ней занимаются более 70 детей. И обеспечить им обучение в нормальных и безопасных условиях задача не второстепенная.

Анна Лакуткина, и.о. директора ДШИ, показала Анатолию Сименяку помещения, где были проведены работы. Вопросы по ходу осмотра у председателя стали возникать сразу же. «Своеобразным подходом к ремонту» назвал председатель Думы косметический ремонт стены, которая промокает. «Надо было в начале вопрос с кровлей решить, а потом делать «косметику», – прокомментировал Анатолий Сименяк. – Будем разбираться: как проводили обследования, почему не устранили течь. Мы вкладываем бюджетные средства и нужно делать так, чтобы потом не возвращаться к так называемому «решённому» вопросу и не переделывать всё снова». Частичная замена пола также вызвала нарекания председателя Думы района. Такое точечное избавление от непригодного пола иначе как заплатками не назовешь.

«Стартуют все!»

Второй объект – спорткомплекс «Старт» – пользуется большой популярностью у местного населения. Жители всех возрастов здесь учатся играть в настольный теннис, футбол, волейбол, занимаются тяжелой атлетикой, оздоровительной физкультурой и многим другим. Чтобы такая возможность появилась, нужен был капитальный ремонт здания. На эти цели народные избранники в 2018 году направили более 6 миллионов рублей. В итоге расход составил более 5 миллионов. В него вошли ремонт помещений, системы отопления и вентиляции, крыши и кровель.

Осмотр учреждения оставил положительное впечатление у председателя Думы. В целом он остался доволен проделанной работой: «Приятно посмотреть на спорткомплекс. Порадовало, что подрядчик ответственно подошел к исполнению обязательств. Сделал всё качественно. Есть некоторые погрешности, но и они, уверен, будут устранены».

По словам Анатолия Сименяка, перед депутатами стоит ещё одна задача – обустройство универсальной спортплощадки рядом со «Стартом». Оборудование уже закуплено и ждёт своего часа. Планируется, что в 2020 году жители Локосово смогут оценить преимущества занятия физкультурой на свежем воздухе.

Контроль качества ремонта участка автомобильной дороги по улице Комсомольской для председателя районного парламента было принципиальным делом. По этому участку у жителей были вопросы, и капремонт полотна стал для депутатов приоритетной задачей. Полгода назад Анатолий Сименяк уже инспектировал в рамках рабочей поездки этот объект. Нынешний осмотр должен был показать, насколько качественно были проведены строительные работы.

– Итог радует. Дорога сделана хорошо, – отметил председатель Думы района, – и, по словам главы поселения, жители довольны. Считаю, так и нужно ремонтировать объекты, чтобы вопросы к уровню исполнения не возникали. Потому что всё, что мы делаем, влияет на качество жизни населения.

Поэтому все рабочие поездки председателя Думы Сургутского района носят предметный характер. Нужно убедиться, что для решения проблемы сделано всё возможное. И сделано качественно.