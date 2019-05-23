​В Тюмени пройдет Международная научно-практическая конференция «Православные истоки русской словесности и культуры»

В Тюмени 24 мая начнет свою работу 42-я Международная научно-практическая конференция «Православные истоки русской словесности и культуры». Заседание состоится в большом зале Тюменского драматического театра.

В повестке обсуждение таких тем, как «Русский язык в межкультурной коммуникации», «Традиции и инновации в обучении русскому языку в основной и высшей школе», «Молодежь: свобода и ответственность», «Сибирский мир в русской литературе» и другие.

Дополнительные заседания на темы: «Духовные основы современного гуманитарного и естественно-научного образования», «Аксиология современного медиапространства», «Русский язык как инструмент в межкультурной коммуникации» состоятся в Тюменском государственном университете.

Отметим, что с 16 мая в Тюменской области проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры.