​В Сургуте в одном из скверов мужчины стреляли из травматического пистолета

В Сургуте в сквере в 32 микрорайоне несколько мужчин стреляли из травматического пистолета. «В сквере в 32 микрорайоне трое мужчин в алкогольном состоянии стреляли из травматического оружия. Так они развлекались», — сообщает сургутянин в одном из местных пабликов. По словам очевидцев, хулиганов задержали полицейские.

Официальный комментарий УМВД предоставит СИА-ПРЕСС позднее.

Стоит отметить, что подобные происшествия не редкость. В апреле пьяный 54-летний житель Угута выпил лишнего и начал палить из охотничьего ружья посреди улицы. Мужчина будет наказан за хулиганство и незаконное хранение оружия и оштрафован за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.

Фото: vk.com/kinform