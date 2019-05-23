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​В Тюмени стартовал инновационный форум INNOWEEK-2019

В инновационном форуме INNOWEEK-2019, который проходит в Тюмени, приняли участие более 700 гостей и экспертов.

На открытии мероприятия всех участников в видеообращении поприветствовал губернатор области Александр Моор. Он подчеркнул, что форум является эффективной площадкой для взаимодействия между инвесторами, институтами развития и крупными отраслевыми компаниями.

«В регионе многое сделано для поддержки высокотехнологичного предпринимательства. Мы будем и дальше поддерживать инновационные идеи и проекты, создавать условия для их воплощения в жизнь. Все это, безусловно, ложится в логику реализации приоритетных национальных проектов по созданию цифровой экономики и поддержке малого и среднего бизнеса», – заявил губернатор.

Александр Моор выразил благодарность предпринимательскому сообществу за участие в событии и готовность делиться опытом и знаниями, а также пожелал успеха всем, кто намерен связать свое будущее с инновационной сферой экономики.

«Всем участникам форума желаю плодотворной работы и общения, новых интересных идей и проектов. Уверен, совместные усилия позволят нам найти верные решения и реализовать все намеченные планы», – отметил он.


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Сегодня в 12:59, просмотров: 135, комментариев: 0


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