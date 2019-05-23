В библиотеках Сургутского района пройдут дни открытых дверей

Для жителей поселений Сургутского района с 23 по 25 мая в библиотеках будут проведены дни открытых дверей с насыщенной культурной программой.

Гостей мероприятий ждут литературные викторины, обзоры книжных выставок, мастер-классы, награждение победителей районной викторины «От аза до ижицы». Также запланированы встречи с семьями – представителями славянской культуры, которые пройдут впервые.

В Высокомысовской модельной библиотеке имени В.П. Замятина состоится знакомство с православной многодетной семьёй Стафеевых. В Барсовской библиотеке пройдёт встреча с самой читающей семьей Сургутского района Васильевыми. В свою очередь посетителей Сытоминской библиотеки ждёт мастер-класс по каллиграфии и знакомство с семьёй Просвиркиных, которые сохранили лучшие традиции русского рукоделия.

Узнать подробнее о мероприятиях библиотек Сургутского района можно по телефону 8(3462) 25-26-30 и на сайте.