В Югре​ на конференции недропользователей обсудили смогут ли машины заменить человека в нефтяной сфере

В Югре участники конференции молодых недропользователей обсудили с губернатором округа Натальей Комаровой судьбу человека в нефтяной сфере.

На диалоговой площадке были представлены проекты в сфере цифровизации ТЭК, результаты внедрения которых заставили часть участников конференции задуматься: а нужен ли теперь нефтяник, если с расчетами, бурением и добычей может справиться техника?

Например, ведущий геолог отдела № 2 управления геологии ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» Анастасия Ванина рассказала о примирении подходов машинного обучения с целью вовлечения нерентабельных запасов.

По ее словам, она подготовила программу, которая может с большой точностью определить. стоит ли сейчас тратить время и средства на конкретные кустовые площадки. Однако мнение живого эксперта все равно осталось более значимым.

«Мы сравнивали результаты анализа программы и профессионала. Техника справляется быстрее и с гораздо большим объемом информации. Но когда итоги работы человека и машины разошлись, предпочтение мы все-таки отдали мнению эксперта», – призналась геолог.

С противоположной точкой зрения выступил инженер-программист отдела автоматизации технологических процессов ПУ «СургутАСУнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» Алексей Гончар. Он считает, что человек интеллектуально проигрывает машине.

«Мы живем в такую эпоху, когда время – деньги. У меня, например, нет возможности передавать свой уникальный опыт коллегам из отдела. Они не могут проанализировать ситуацию, как я. Зато может программа. И уж она-то точно не ошибется. Ведь даже какие-то недочеты в ее работе закладываются изначально в погрешность», – пояснил инженер.