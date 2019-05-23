​В Югре внедорожник с прицепом вылетел в кювет, водитель получил серьезные травмы

В среду, 22 мая, около 12.20 на 29 километре трассы «Советский – Зеленоборск» в Советском районе в автоаварии пострадал 61-летний мужчина.

«Водитель, управляя автомобилем Chevrolet Nivaс прицепом, по предварительным данным, не справился с управлением, допустил съезд в левый кювет по ходу движения, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП мужчина получил травмы различной степени тяжести», — сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за минувшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы.

В ночь на 22 мая в Белоярском районе автомобиль Mitsubishi вылетел в кювет. Погибли два человека. По предварительным данным, водитель иномарки был пьян.