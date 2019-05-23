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​Администрация Сургутского района подключила правительство Югры к решению конфликта дачников ДНТ «Обский» и РЖД

Администрация Сургутского района на протяжении нескольких месяцев помогает жителям ДНТ «Обский» разрешить конфликт с ОАО «РЖД». Напомним, компания подала на дачников иски в суд, требуя их освободить свои участки (170 штук), так как на месте кооператива будет проходить строительство второй ветки железной дороги.

Заместитель главы Сургутского района Юлия Маркова рассказала журналистам последние новости процесса урегулирования конфликта: «Нами был получен ответ от Свердловского отделения «РЖД». Минстроем выдано разрешение на строительство второй ветки железной дороги, в связи с чем они не видят оснований для того, чтобы отказываться от судебных исков, приостанавливать уже запущенное исполнительное производство, и не видят оснований для принятия положительных решений в отношении членов ДНТ».

После получения такого «неутешительного» ответа чиновники призвали подключиться к решению проблемы правительство Югры: «Мы понимаем, что наших возможностей и сил не хватает». Заместитель губернатора Андрей Зобницев взял ситуацию под личный контроль.

В правительство округа также были отправлены предложения, сформулированные для «РЖД» администрацией Сургутского района. Это приостановление тех судебных актов, по которым начато исполнительное производство до момента фактического строительства второй ветки в районе ДНТ (не раньше, чем через десять лет); рассмотрение вопроса заключения субаренды на «проблемный» участок, а также компенсация компанией «РЖД» расходов дачникам за возведение построек.

Через три недели чиновники Сургутского района и представители окружного правительства встретятся вновь, чтобы выработать какие-либо решения.


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Сегодня в 10:05, просмотров: 275, комментариев: 1


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 12:32
там эти дачи никак не оформлены же вроде (когда-то там давно просто типа выделили участки, а права собственности на них нет), потому ржд право.

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