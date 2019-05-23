Депутат Госдумы Евгений Марков встретился с Председателем Центробанка и поинтересовался формами поддержки региональных предприятий

В Москве депутаты фракции ЛДПР во главе с лидером партии Владимиром Жириновским встретились с Председателем Центрального банка Российской Федерации Эльвирой Набиуллиной. В ходе плановой рабочей встречи депутат, курирующий Югру по линии партии, Евгений Марков расспросил заслуженного экономиста России госпожу Набиуллину о методах и формах поддержки Центробанком тех крупных региональных предприятий, которые временно испытывают трудности.

«Например, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Сейчас сложилась такая ситуация, что местные власти теряют крупного налогоплательщика. Руководство организации объявляет о добровольной ликвидации компании. И это не компании – однодневки, а крупнейшие предприятия, много лет отработавшие в регионе. Тот же СУПТР-10 в Октябрьском районе на западе Югры. Оно приносило прибыль, налоги в регион и рабочие места для населения. И многие годы являлось основным подрядчиком дочек «Газпрома» в округе по строительству и капитальному ремонту магистральных газопроводов, выполняла работы по ликвидации аварийных ситуаций. Предприятие занималось строительством дамбы обвалования в местном поселке Приобье, вертодромом и полигоном утилизации ТБО в поселении Октябрьское, канализационно-очистными сооружениями в поселке Унъюган, русло выпрямительными работами на реке Обь и так далее. И много чего хорошего сделало для северного региона. Можно перечислять долго. Я считаю, что необходим для подобных предприятий особый порядок санации, чтобы эти компании не уходили вообще с рынка и тысячи людей не оставались бы без работы, а значит без зарплаты и вообще без средств к существованию. Поэтому хотелось бы узнать, а существует ли какой-либо проект решения или же определенные процедуры, над которыми работает Центробанк, чтобы поддержать предприятия страны, оказавшиеся в ситуации, когда вынуждены объявлять о добровольной ликвидации?», - спросил депутат Евгений Марков.

Эльвира Набиуллина ответила парламентарию, что Центральный банк ничего в этом направлении не предпринимает, но Правительство РФ работает над этим вопросом.

Евгений Марков намерен включиться в этот процесс и искать компромиссные решения для того чтобы найти пути спасения тех региональных компаний, которые влияют в том числе и на показатели социально-экономического развития территории, а в конечном итоге и на благосостояние граждан.

«Необходимо работать, искать пути выхода и менять ситуацию, когда предприятие вынуждено уволить либо отправить в вынужденный отпуск тысячу людей. Нельзя допустить массовые сокращения людей. И того, чтобы ранее прибыльное предприятие «ушло с молотка», - рассказал депутат Марков.

Стоит лишь отметить, что по оценкам экспертов с ликвидацией СУПТР-10 бюджет Югры потеряет порядка 400 млн. рублей налогов ежегодно.