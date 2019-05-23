​В Сургуте строят дом в английском стиле

Традиционный английский стиль интерьера собрал в себе лучшее из разных эпох и поэтому сегодня считается классикой. Английский стиль идеально подходит для создания элегантного, уютного и независимого от веяний моды пространства. Таким, например, будет дом «Азбука», который строится в 30 микрорайоне Сургута. Чтобы лучше понять, прогуляемся по парадной.

В английской парадной «Азбуки» представлено классическое сочетание теплых оттенков в отделке и элементов цвета зеленого сукна. Это создает ощущение постоянства и стабильности.

Сердце дома «Азбука» — камин в классическом стиле с резным декором. В Великобритании камин — это центр дома, его символ и место сбора семьи.

В английской парадной отдается предпочтение многообразию светильников с вьющимися элементами, характерными для Англии в период викторианского стиля.

Воссоздать настоящий английский стиль удалось ещё и с помощью изображения в виде шкафчиков с открытыми полками, наполненными сервантами, баночками и вазами, чайниками и кружками — это характерная для англичан черта: хранить добротную продукцию напоказ.

В каждом английском доме есть место для коллекции книг. В парадной дома «Азбука» это большой шкаф. Все желающие могут наполнять его разными книгами. Эта английская традиция будет объединять соседей.

Окружайте себя и свою семью красотой и уютом. Начните жизнь с лучшего в доме «Азбука».

На фото уже реализованный проект в Ханты-Мансийске. В Сургуте оформление парадной будет точно таким же.

Подробности о сургутском проекте узнавайте по телефону +7 (3462) 55-03-15 или на сайте azbuka-surgut.ru