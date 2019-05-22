​Полиция озвучила подробности смертельного ДТП на трассе в Югре

Водитель и пассажир автомобиля Mitsubishi, которые погибли в ДТП на трассе в Белоярском районе, по предварительным данным, были пьяны. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Югры.

Авария произошла около трех часов ночи 22 мая. Перевернутый автомобиль в кювете обнаружили рядом с автодорогой, ведущей из села Казым в районный центр. Выехавшие на место происшествия следственно-оперативная группа и врачи «скорой помощи» констатировали смерть водителя и одного пассажира. Второй пассажир с различными травмами был доставлен в районную больницу.

«Установлено, что 27-летний казымчанин, водитель иномарки, на затяжном повороте не учел скоростной режим, не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет, с последующим опрокидыванием. Водитель и 32-летний житель села Нумто, пассажир автомобиля, погибли на месте происшествия. По предварительным данным, водитель и пассажир находились в состоянии алкогольгого опьянения. Полицейскими по данному факту проводится проверка. Обстоятельства и подробности произошедшего устанавливаются», — рассказали в ведомстве.

Уточняется также, что водитель дважды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Также судом на 1,5 года он лишался прав управления автомобилем.