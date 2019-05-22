​Выпускники школ Югры озеленят улицы своих городов

В Югре стартовала акция «Аллея выпускников», в которой примут участие выпускники 9 и 11 классов. Они займутся озеленением улиц и социально-значимых мест в каждом городе округа.

В этом им помогут педагоги, представители администрации общеобразовательных организаций и родители. Вместе они организуют посадку деревьев и кустарников в пришкольных дворах, городских парках, аллеях и улицах городов Югры.

Напомним, что первый раз окружная акция прошла в 2015 году и с тех пор стала традицией. В прошлом году в ней приняли участие более 8000 школьников.