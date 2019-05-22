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​Альфа-Банк до конца года откроет 16 ипотечных центров в регионах России

Альфа-Банк до конца года откроет 16 ипотечных центров в регионах России

Сегодня шесть ипотечных центров Альфа-Банка предлагают различные кредитные программы на покупку жилья. Специализированные офисы в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Красноярске и два отделения в Москве, обслуживают клиентов, желающих изменить свои жилищные условия, в режиме «одного окна». Жители Екатеринбурга и Краснодара могут оформить ипотечный кредит в отделениях Альфа-Банка. В ближайшее время ипотечный бизнес банка в этих городах будет переведен в ипотечные центры.

До конца года специализированные офисы также откроются в Уфе, Перми, Тюмени, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Казани. В каждом офисе будет представлен максимально широкий список объектов ипотечного кредитования.

В новых ипотечных центрах созданы максимально комфортные условия для обслуживания клиентов. Специалисты банка окажут поддержку при заключении следки, проконсультируют по объектам недвижимости, помогут выбрать оптимальные условия кредита, составить договор купли-продажи, заключить договор страхования.

Специально для ипотечных клиентов Альфа-Банк разработал новый цифровой сервис — личный кабинет ипотечного заемщика. Теперь подать заявку и оперативно получить одобрение по ипотечному кредиту заемщик может дистанционно. Еще одно важное преимущество ипотечных программ банка — платеж по кредиту можно внести в любом отделении Альфа-Банка по всей стране независимо от места выдачи ипотечного займа.

«Стратегия активного продвижения в регионы, улучшение условий кредитования и снижение ипотечных ставок уже привели к заметному увеличению доли Альфа-Банка на ипотечном рынке. За полтора года с момента запуска собственной ипотечной программы мы вошли в топ-10 ипотечных банков страны, - говорит руководитель департамента развития ипотечного кредитования Альфа-Банка Артем Иванов. - Открывая ипотечные центры в регионах, мы создаем условия, которые позволяют принимать важные решения в максимально комфортной для клиента обстановке, получив всестороннюю квалифицированную консультацию специалиста банка».

Альфа-Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на вторичном рынке недвижимости — займы с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Получить ипотеку на покупку строящегося жилья в Альфа-Банк можно по ставке от 9,99% годовых в рамках специального предложения, на покупку готового жилья — по ставке от 10,49%. В рамках программ рефинансирования банк предлагает процентную ставку от 10,29% годовых. Срок ипотечного кредита в Альфа-Банке составляет от трех до 30 лет.

На 1 мая 2019 года объем ипотечного портфеля Альфа-Банка составил 47,9 млрд руб, что на 35% превышает аналогичные показатели на 1 января 2019 года. Около 45% всех выдач ипотеки составляют кредиты на первичное жилье, 35% - на вторичное, 20% ипотечного портфеля – рефинансирование ранее выданных ипотечных займов. Средняя сумма ипотечного кредита Альфа-банка в регионах составляет составляет 4 млн. руб., в Москве - 5 млн. рублей.


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Сегодня в 13:38, просмотров: 188, комментариев: 0


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