​Ханты-Мансийский НПФ предлагает изменить условия назначения накопительной пенсии в России

С таким предложением выступила президент АО «Ханты-Мансийский НПФ» Мария Стулова на X Форуме институциональных инвесторов Investfunds Forum X, который прошел в Санкт-Петербурге.

Ханты-Мансийский НПФ предлагает разрешить получателям накопительной пенсии самим выбирать период, в течение которого они будут получать выплаты из НПФ.

По закону, сейчас накопительную пенсию назначают только пожизненно, всем по одной формуле: сумму, накопленную на индивидуальном счете, делят на так называемый «период Т». Это ожидаемый период выплаты пенсии, который устанавливает Госдума РФ. «Период Т» одинаков для всех категорий клиентов, независимо от пола, региона проживания и других особенностей. В 2019 году Госдума установила «период Т» 252 месяца, т.е. 21 год. Именно столько, по мнению законодателей, проживет среднестатистический гражданин РФ после выхода на пенсию.

Между тем, по данным Росстата, продолжительность жизни женщин и мужчин отличается в России примерно на 10 лет. Значительная разница в продолжительности жизни отмечается и у жителей разных регионов, например, в Ингушетии этот показатель 80 лет, а на Чукотке 64 года. «Получается, что те, кто живет дольше, получат в виде накопительной пенсии больше, чем накопилось на их счете. А те, кто живет меньше, получат меньше, чем накопили. Причем, иногда это значительно меньшая сумма. А передать накопительную пенсию наследникам, как известно, можно только, если клиент не начал получать пенсию, - отметила в своем докладе Мария Стулова, - Такой подход ущемляет права клиентов».

Ханты-Мансийский НПФ предлагает два пути решения этой проблемы.

1. Фонды сами рассчитывают «период Т», основываясь на статистике своей базы клиентов.

2. Клиенты сами выбирают, на какой период назначить пенсию – пожизненно или на определенный срок.

Если перед выходом на пенсию, клиент НПФ решит, что ему выгоднее получать свою пенсию в течение 10 лет, сумму на его счету разделят на 120 месяцев, а не на 252, как требует закон сегодня. В итоге, и ежемесячная выплата увеличится, и риск не получить накопленную на счете сумму исчезнет. Ведь даже если пенсионер не проживет эти 10 лет, оставшуюся на счете сумму получат его наследники.

Участники дискуссии поддержали предложение президента АО «Ханты-Мансийский НПФ» Марии Стуловой.

Investfunds Forum X собрал около 200 участников, среди которых представители Банка России, негосударственных пенсионных фондов, управляющих и страховых компаний.