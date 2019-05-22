​В Югре на 23 мая объявлено предупреждение о неблагоприятной погоде: скорость ветра достигнет 18 метров в секунду

В четверг, 23 мая, в Югре ожидается неблагоприятная погода: ветер до 18 метров в секунду, дождь, мокрый снег, возможен град. Особенно сильные осадки ожидаются в западных районах округа. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте Об-Иртышского УГМС.

Температура воздуха ночью +1,+6 ºС, днем +10,+15 ºС.

24 и 25 мая улучшения погоды не ожидается. Сильные осадки ожидаются в центральных и западных районах Югры. Ночью температура воздуха местами будет ниже нуля.

Коммунальщики Сургута ожидают потепления и планируют отключить отопление 29 мая.

