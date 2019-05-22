​Студенты Сургута участвуют в разработке инновационной системы водоочистки в Дании

Три студента из Сургута представляющие университет СурГУ вошли в число участников международного конкурса инженерных проектов Academy CDIO 2019. Они поучаствуют в разработке проекта по очистке воды в Дании.

С 19 мая Анна Баженова, Антон Осипов и Константин Власов дистанционно начали знакомиться с напарниками по командам из разных стран мира, а также выбирать задания, которые решат за время конкурса.

Очный тур начнется в середине июня, а в финале студенты должны будут представить ученым свою систему по очистке воды или ее прототип.