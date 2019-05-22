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​Ханты-Мансийский НПФ предлагает разрешить пенсионерам самостоятельно выбирать период получения выплат из НПФ

Президент АО «Ханты-Мансийский НПФ» Мария Стулова предложила изменить условия назначения накопительной пенсии в России. В случае если изменения вступят в силу получатели накопительной пенсии самостоятельно смогут выбирать период, в течении которого они будут получать выплаты из НПФ.

Сейчас накопительную пенсию назначают только пожизненно. Согласно действующему законодательству, ожидаемый период выплаты пенсий («период Т») составляет 21 год. По мнению законодателей, именно столько проживет среднестатистический гражданин России после выхода на пенсию.

При этом, по данным Росстата, продолжительности жизни мужчин и женщин существенно отличается. Разница в средней продолжительности жизни отличается и у жителей разных регионов. В некоторых случаях она может достигать 16 лет.

«Получается, что те, кто живет дольше, получат в виде накопительной пенсии больше, чем накопилось на их счете. А те, кто живет меньше, получат меньше, чем накопили. Причем, иногда это значительно меньшая сумма. А передать накопительную пенсию наследникам, как известно, можно только, если клиент не начал получать пенсию. Такой подход ущемляет права клиентов», – отметила в своем докладе Мария Стулова.

Для того, чтобы такой проблемы не возникало, представители Ханты-Мансийского НПФ предлагают два пути:

  1. Фонды будут самостоятельно рассчитывать «период Т», основываясь на статистике своей базы клиентов.
  2. Период назначения выплат – пожизненно или на определенный срок – будут выбирать сами клиенты.

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Сегодня в 10:44, просмотров: 114, комментариев: 0


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