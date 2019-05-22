​На трассе в Югре Mitsubishi вылетел в кювет, погибли два человека

Во вторник, 21 мая, около 02.45 на втором километре автодороги «Белоярский – Сосновка» в Белоярском районе в ДТП погибли два человека.

«28-летний мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi , по предварительным данным, не справился с управлением, допустил съезд кювет, с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и один пассажир, мужчина 1986 года рождения, от полученных травм скончались на месте. Второй пассажир, мужчина 1996 года рождения получил травмы», — сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человека погибли и двое получили травмы.