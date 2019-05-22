​Дорожники предупредили жителей Югры об изменении схемы движения на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск»

С 24 мая на трассе Р-404 «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» возле поселка Куть-Ях изменится схема движения.

«В связи с ремонтом рабочие организуют реверсивное движение со светофорным регулированием на участке с 603 по 609 км. Просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Учитывайте данную информацию при планировании своего маршрута», — сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Работы на этом участке дороги будут вестись до 20 октября. «Специалистам предстоит снять существующее дорожное покрытие, частично заменить дорожные плиты, устроить выравнивающий слой из органоминеральной смеси, уложить нижний слой покрытия и верхний из асфальтобетонной смеси, укрепить обочины. Будет произведено восстановление дорожных знаков, сигнальных столбиков, металлического барьерного ограждения и нанесена дорожная разметка», — пояснили в учреждении.

Сейчас ремонт идет возле Куть-Яха на участке с 609 по 623 км. Там также организовано реверсивное движение.

Ранее дорожники опубликовали список федеральных трасс, где возможны затруднения в движении из-за ремонта.

