​Эксперты ожидают нового скачка цен на бензин в России

Российский топливный союз (РТС) направил письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку с предупреждением о возможном риске резкого скачка цен на бензин. По мнению экспертов, ситуация будет сопоставима с событиями весны прошлого года, сообщает РИА «Новости».

На рост цен могут повлиять сокращение объема производства в связи с весенним ремонтом на НПЗ, снижение поставок на внутренний рынок на фоне роста спроса из-за вытеснения с рынка суррогатного и контрафактного топлива, а также увеличение поставок топлива на экспорт.

«В целях недопущения возможности повторения прошлогодней ценовой ситуации просим Вас, уважаемый Дмитрий Николаевич, обратить особое внимание на необходимость скорейшего устранения факторов, влияющих на необоснованно резкий рост оптовых цен», — говорится в документе.

Резкий скачок цен на автомобильное топливо произошел в России весной прошлого года. Чтобы стабилизировать ситуацию правительство РФ договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке цен на уровне 30 мая.

По данным «Агентства нефтегазовой информации», на прошлой неделе цены на заправках Югры почти не изменились. Рост отмечен только на АЗС «Иртышнефтепродукт» в Ханты-Мансийске: цена на АИ-92 выросла на 90 копеек и АИ-95 – на 1 рубль. Бензин этих марок стал стоить за литр 43,80 рубля и 45,90 рубля соответственно. «В свою очередь сеть АЗС «Газпром нефть» снизила на 20 копеек стоимость ИА-100 в Сургуте и Ханты-Мансийске. Так, в Сургуте цена на бензин этой марки равна 52,20 рубля, в Ханты-Мансийске 53 рубля. Другие независимые операторы, АЗС крупных нефтяных компаний за последнюю неделю оставили свои прайс-листы без изменений», — отметили аналитики.