​В окружном СУ СКР подтвердили возбуждение уголовного дела после самоубийства сотрудницы полиции в Лангепасе

В Следственном управлении СКР по Югре подтвердили, что по факту самоубийства сотрудницы полиции в Лангепасе возбуждено уголовное дело о превышении полномочий с причинением тяжких последствий.

«С учетом интересов следствия в настоящее время дополнительные сведения о ходе расследования уголовного дела не могут быть предоставлены», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее в паблике «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте» сообщалось, что фигурантом дела стала бывшая заместитель начальника СО ОМВД России по городу Лангепасу.

Следователь городского СО ОМВД Лангепаса Кристина Стребельцева покончила с собой 18 июня 2018 года в своем кабинете. Девушка оставила предсмертную записку, в которой обвинила в произошедшем свою непосредственную начальницу.