​В департаменте образования Югры прокомментировали школьный инцидент с канцелярским ножом в Югорске

Выяснение обстоятельств инцидента, произошедшего 14 мая в лицее имени Г.Ф. Атякшева Югорска, находится на контроле у профильных ведомств. В департаменте образования и молодежной политики Югры ИА СИА-ПРЕСС сообщили, что травма, нанесенная ученику канцелярским ножом была случайной, его здоровью ничего не угрожает. Кроме того, родители школьников уже решили вопрос мирно.

«По данным образовательной организации и медицинских специалистов школы, нанесенная канцелярским ножом царапина одним ребенком другому не представляла угрозы для жизни, была произведена случайно, конфликта между обучающимися нет. Информация о случившемся была незамедлительно передана в ОМВД России по Югорску, в Управление образования города и иные необходимые службы. Была проведена встреча с родителями школьников, на ней присутствовал также инспектор отдела полиции по делам несовершеннолетних. Родители обучающихся, устроивших на перемене «игры» с канцелярским ножом, отказались от разрешения ситуации с участием правоохранительных органов, претензий к образовательной организации и друг другу не имеют», — отметили в департаменте.

Ранее бывший депутат думы Югорска Антон Пантин через соцсети распространил информацию о том, что в лицее один семиклассник ранил другого канцелярским ножом. «По сведениям из достоверных источников, дней десять назад 7-классник баловался и пугал одноклассниц канцелярским ножом. Другой мальчик снимал это на телефон. Тот увидел, что его снимают, подошёл и подставил этот нож к горлу, потребовал удалить [запись]. Таким образом, из-за неаккуратности, получилось ему его порезать, насколько сильно не известно», — описывал ситуацию общественник. В пресс-службе окружной полиции подтверждали, что стражи порядка осведомлены об инциденте в лицее.