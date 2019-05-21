​В Югре прошли мини-ярмарки вакансий для граждан, которым тяжело найти работу

В городах Югры прошли мини-ярмарки вакансий, где гражданам, испытывающим трудности в поисках работы, помогли подобрать вакансии. В них поучаствовали многодетные матери и отцы, а также родители детей-инвалидов.

Специалисты проконсультировали свыше 90 многодетных матерей по вопросам пенсионного обеспечения и рассказали о северных льготах.

«На встрече я не только получила полный ответ на мой вопрос, но узнала, о том, как на сегодня рассчитывается пенсия, какие изменения произошли в пенсионном законодательстве, и что теперь можно обратиться в Пенсионный фонд, не выходя из дома. На все наши вопросы ответили доходчиво», – поделилась впечатлениями от ярмарки жительница Нефтеюганска.