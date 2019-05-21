​В Югре волонтеры отправятся на помощь сельским фельдшерским пунктам

В Югре проходит акция по улучшению условий работы фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) «Добро в село».

«Привлечение школьников к подобным мероприятиям служит стимулом для развития волонтерской деятельности, одновременно помогая улучшить состояние медицинских учреждений», – заявил главный врач центра медицинской профилактики Алексей Молостов.

Врачи и волонтеры выедут в ФАПы, где будет организована помощь медицинскому персоналу в уходе за пациентами и ведении медицинской документации.

В 2019 году волонтеры будут работать в селах Большетархово, Охтеурье, деревне Вата Нижневартовского района, а также в Кондинском, Белоярском и Сургутском районах.

Напомним, в 2018 году в автономном округе акция прошла в 15 ФАПах.