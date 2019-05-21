В Нефтеюганске построят храм «шаговой доступности»

В Нефтеюганске 20 мая был заложен и освящен первый камень храма в честь мучеников Леонида и Татианы, сообщается на сайте югорской епархии. Чин освящения провел митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.

Новый храм на 14 тысяч прихожан появится в 11 микрорайоне. Отметим, что он будет вторым по счету здесь. Всего же на данный момент в городе уже возводится пять храмов: в микрорайонах №10, 11а и 11, на территории больничного городка и на городском кладбище в районе СУ-62.

Как отметил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, место выбрали из-за его «шаговой доступности». Ожидается, что культовое сооружение будет построено в течение года.

Фото: ugraeparhia.ru