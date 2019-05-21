Wifire запустил официальный канал поддержки в Whatsapp

Компания Netbynet (бренд Wifire) объявила о запуске официального аккаунта в мессенджере WhatsApp. Чат с сотрудником оператора заработал 18 мая 2019 г. Новый канал коммуникации позволяет решать вопросы абонентов удобнее и быстрее.

Wifire – первый среди телеком-операторов запустил официальный канал коммуникаций и поддержки пользователей в WhatsApp. Компания прошла модерацию и проверку сервиса WhatsApp и получила статус «Подтвержденный» (Verified) бизнес-аккаунт. Ранее владельцами бизнес-аккаунтов WhatsApp стали банки – «Райффайзенбанк» и «Альфа-Банк».

Напомним, что 1 августа прошлого года WhatsApp официально открыл WhatsApp Business API – опцию, которая позволяет крупным брендам и компаниям отправлять массовые уведомления и общаться с клиентами.

«Для нас важно быть там, где наш клиент, поэтому наши специалисты работают во всех удобных каналах технической поддержки – на сайте, в мобильном приложении, в соцсетях и личном кабинете. Наша цель - сделать так, чтобы абоненту было легко и удобно связаться с оператором и максимально быстро решить свой вопрос. Несмотря на то, что основным каналом остается колл-центр, большой популярностью среди наших клиентов пользуется чат в мобильном приложении. Уверен, чат в WhatsApp станет не менее востребованным, — отметил Андрей Егоров, Директор департамента по развитию бизнеса на массовом рынке.

Бизнес-аккаунт Wifire зарегистрирован на номер + 79308632426 . Чат работает круглосуточно.

Кроме традиционных контакт-центра и чата в мобильном приложении и личном кабинете Wifire, связаться с оператором можно с помощью чата в мессенджерах Viber, WhatsApp, или сообщений на официальных страницах провайдера «Вконтакте» или Facebook.