​В Югре за неделю 225 человек пострадали от нападения клещей. Некоторые членистоногие были заражены опасными болезнями

За минувшую неделю за медицинской помощью обратились 225 жителей Югры, пострадавших от нападения клещей. Всего в этом году членистоногие присосались к 283 югорчанам. В прошлом году за такой же период было зарегистрировано 159 случаев.

«В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии и медицинских организаций проведено экспресс-исследование 59 клещей, снятых с пострадавших. Возбудитель клещевого энцефалита и гранулоцитарного анаплазмоза в исследованных клещах не обнаружен. Возбудителем иксодового клещевого боррелиоза оказалось заражено 17,1 процента исследованных клещей. Возбудитель моноцитарного эрлихиоза обнаружен в 8 процентах клещей», — сообщили в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.

При этом в ведомстве подчеркнули, что с начала года в Югре привиты против клещевого энцефалита 61301 человек — всего 47,9 процента от плана. Акарицидные обработки проведены только на пяти процентах территорий.