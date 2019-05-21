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​На что потрачены бюджетные средства? 

Фото: Дума Сургутского района.
Фото: Дума Сургутского района.

Вчера, 20 мая, председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк посетил с рабочим визитом сельское поселение Нижнесортымский.

Поводом для визита стал контроль исполнения решений районной Думы, связанных с расходованием бюджетных средств. Вместе с главой поселения Петром Рымаревым и депутатом Думы Сургутского района Данилом Денисовым, в чей избирательный округ входит Нижнесортымский, председатель Думы района посетил ряд объектов, на ремонт или реконструкцию которых народные избранники выделяли средства.

Один из первых – спорткомплекс «Лидер», в который народные избранники приезжали неоднократно по весомой причине. В 2015 году спорткомплекс переехал на новое место жительства и практически сразу стал «лидировать» в качестве проблемного объекта поселения. При строительстве подрядчик наделил объект множественными дефектами, которые повлекли протекание бассейна и кровли. На устранение проблем потребовались годы. И, конечно же, бюджетные средства.

Последствия течи бассейна и крыши, конечно, портят всю внутреннюю отделку спорткомплекса: на стенах разводы, подтеки и отслаивающаяся краска, множество элементов подвесного потолка отсутствуют. Но, как пояснил депутатам директор СК «Лидер» Николай Капленко, крыша здания сейчас в порядке, течь чаш малого и большого бассейнов устранена в рамках гарантийных обязательств.

Сейчас зданию требуется косметический ремонт, и без помощи депутатов, конечно, поселению этот вопрос не решить. Кроме приведения стен и потолков в надлежащий вид, также необходимо устранить регулярное скопление воды из-за неправильно установленных уклонов в мужской и женской душевых. Комментируя увиденное, Анатолий Сименяк отметил, что в спорткомплексе есть ещё ряд недоделок. И проблему душевых необходимо устранить, потому что нет смысла делать косметический ремонт, пока задача с протеканиями не решена.

Следующими объектами, которые проинспектировали парламентарии, стали средняя общеобразовательная школа и детская школа искусств. В СОШ в прошлом году был сделан ремонт. В этом же году здесь запланированы установка софитов и умывальников в кабинетах. Народные избранники планировали оценить качество проведённых в 2018 году работ, однако, руководство школы не смогло показать, что именно было сделано. Понять, куда были направлены больше 2 миллионов рублей, на которые должны были отремонтировать кровлю, помещения классов с заменой оконных блоков, ремонт санузлов, не представилось возможным.

Депутаты были озадачены таким подходом к использованию бюджетных средств. Финансовых ресурсов в муниципальном образовании не так много, их расходование обязано быть целевым, и именно контроль определяет так ли это. Теперь, возможно, уже более расширенным составом придётся приехать в образовательное учреждение ещё раз и разобраться в ситуации до конца.

Что касается детской школы искусств, в текущем году её ждёт капитальный ремонт. Из бюджета района на эти цели было выделено более 9 миллионов рублей.


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Сегодня в 12:25, просмотров: 164, комментариев: 0


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