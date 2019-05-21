​В Югорске ученик лицея напал с канцелярским ножом на одноклассника

Полицейские Югорска разбираются в конфликте семиклассников, который произошел в лицее имени Г.Ф. Атякшева 14 мая. Информацию об инциденте распространил в соцсетях экс-депутат гордумы Антон Пантин.

«По сведениям из достоверных источников, дней десять назад 7-классник баловался и пугал одноклассниц канцелярским ножом. Другой мальчик снимал это на телефон. Тот увидел, что его снимают, подошёл и подставил этот нож к горлу, потребовал удалить [запись]. Таким образом, из-за неаккуратности, получилось ему его порезать, насколько сильно не известно», — описал ситуацию общественник.

В пресс-службе УМВД Югры ИА СИА-ПРЕСС подтвердили, что в городскую полицию поступило заявление о произошедшем 14 мая в лицее конфликте. Однако, что именно произошло, на данный момент достоверно неизвестно. «Сотрудники полиции проводят проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются», — добавили в ведомстве.