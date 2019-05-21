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​«Спасибо от Сбербанка» значительно упрощает правила программы лояльности

Из программы пропадут сложные задания, а лимиты увеличатся в 10 раз

Сбербанк сообщает об изменении условий «Спасибо от Сбербанка». В программе лояльности остаются четыре существующих уровня: «Спасибо», «Большое Спасибо», «Огромное Спасибо» и «Больше, чем Спасибо», но переход на новые уровни упростится. Также «Спасибо от Сбербанка» перейдет на систему единовременной смены уровней четыре раза в год. Новые правила выполнения заданий начнут действовать 1 июня 2019 года.

Для сохранения уровня «Большое Спасибо» теперь нужно выполнять одно задание вместо четырех. Пользователям необходимо оплачивать покупки и услуги без использования наличных денег в объеме не менее 50% от месячного оборота по карте. При этом из условий исключается задание по минимальному остатку на картах и тратам по кредитной карте.

Для достижения уровня «Огромное Спасибо» нужно выполнять два задания вместо старых восьми. Помимо минимального уровня безналичного оборота, участнику программы необходимо хотя бы раз в месяц оплачивать любые услуги в мобильном приложении или веб-версии «Сбербанк Онлайн». Например, клиент может настроить ежемесячный автоплатеж за ЖКХ в приложении или на сайте, который автоматически будет выполнять задание для уровня.

Для достижения уровня «Больше, чем Спасибо» нужно выполнить три задания вместо старых 10. Помимо минимального уровня безналичного оборота и использования Сбербанк Онлайн, нужно лишь раз в месяц пополнять или открывать любой вклад на любую сумму.

«Спасибо от Сбербанка» переходит на более простую систему учета выполнения заданий — теперь смена уровней происходит с каждым новым сезоном года (в июне, сентябре, декабре и марте), а задания выполняютсяежемесячно. Например, за задания, выполненные весной, привилегии клиент получает летом.

Андрей Писарев, генеральный директор оператора программы лояльности «Спасибо от Сбербанка»:

«За прошедший с обновления программы год мы видим, что наши клиенты стали более осознанно подходить к накоплению бонусов и начали чаще расплачиваться картами банка. Некоторая часть из них даже не изменила своего привычного поведения, но стала получать больше привилегий. Мы продолжаем развивать программу и внимательно слушаем наших клиентов, поэтому наш следующий шаг — сделать задания для уровней проще и дать еще больше выгоды участникам. Так, с июня мы в 10 раз увеличиваем лимиты по начислению повышенных бонусов в категориях».

«Уровни привилегий» действуют на все карты Сбербанка, кроме Сберкарты и карт с программами «Аэрофлот бонус». Если у клиента есть молодежная или социальная карта, карта Platinumи выше, то его минимальный уровень — «Большое Спасибо». Для всех уровней, помимо «Спасибо», минимальным требованием участия в программе остается совершение покупок по картам на общую сумму не менее 5000 рублей.


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Сегодня в 11:35, просмотров: 177, комментариев: 0


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