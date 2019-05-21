​СМИ сообщили о возвращении уровня зарплат чиновников Кремля и Белого дома на докризисный уровень

Зарплаты сотрудников администрации президента и аппарата правительства с 1 января 2019 года вернулись на уровень 2015 года — то есть повысились на десять процентов, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, в этом году не был подписан президентский указ об уменьшении зарплат высших должностных лиц и госслужащих на десять процентов. Такое «антикризисное» решение вступило в силу с 1 мая 2015 года и действовало четыре года. Собеседник РБК, близкий к Кремлю, отметил, что возвращение заработка чиновникам не анонсировали, равно как и не объясняли, с чем это связано. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос агентства.

Отмечается также, что президентский указ, уменьшающий зарплату, касался президента, главу правительства, министров обороны, внутренних дел, глав МЧС, ФСБ, ФСО, СВР Росгвардии, СКР, генпрокурора, депутатов, сенаторов и других высших должностных лиц. Решение было вызвано трудностями с бюджетом из-за падения цен на нефть и западных санкций.