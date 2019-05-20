​В Екатеринбурге под аплодисменты горожан демонтировали забор, возведенный в сквере для строительства храма

В Екатеринбурге вечером в понедельник, 20 мая, начался демонтаж забора, огораживающего площадку, на которой планировалось строительства Собора святой Екатерины. Также из сквера у Театра драмы вывозят строительные вагончики, сообщает 66.ru.

Убирали забор под аплодисменты горожан. В ближайшее время активисты планируют провести субботник в сквере.

Ранее на сайте Екатеринбургской епархии было опубликовано обращение митрополита Кирилла к застройщикам с просьбой убрать забор, который он назвал «символом раздора»: «Нам необходимо время для широкого обсуждения будущего благоустройства сквера, и может быть, даже изменения его проекта <…> Кроме того, наша уверенность в том, что строительство храма не только не помешает скверу, но значительно его увеличит и действительно сделает комфортнее, удобнее и интереснее, должна быть гарантирована таким образом и таким авторитетом, который бы снял все страхи и опасения за судьбу сквера».

Забор в сквере у Театра драмы в центре Екатеринбурга был возведен 13 мая. В тот же день начались протесты защитников сквера, которые продолжались неделю. На проблему обратили внимание президента России Владимира Путина, который предложил провести опрос горожан. В тот же день городские власти занялись реализацией этого предложения. По данным Znak.com, на следующей неделе гордума примет решение, как будет учтено мнение горожан — в ходе опроса или референдума. Администрация уральской столицы начала принимать заявки на альтернативные места для размещения храма святой Екатерины.