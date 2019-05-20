В Югре ведется работа по запуску четырех концессионных проектов межмуниципальных полигонов

В Югре в настоящее время ведется работа по запуску четырех проектов межмуниципальных полигонов для твердых коммунальных отходов по схеме государственно-частного партнерства, рассказал журналистам заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев. Они будут обслуживать Нижневартовский, Октябрьский, Сургутский и Ханты-Мансийский районы. «В Нижневартовском и Октябрьском районах вскоре будут объявлены открытые конкурсы на право заключения концессионных соглашений, для оставшихся двух территорий – еще готовим документы», — отметил чиновник.

Как сообщил СИА-ПРЕСС начальник управления по природопользованию и экологии администрации Сургута Семен Бондаренко, межмуниципальный объект для Сургута и Сургутского района должен быть построен к 2022 году (к этому моменту подойдет к концу срок эксплуатации действующего полигона): «Будет ли он расположен в районе Почекуйки, где под эти цели уже выделена земля, или в другом месте — не знаю. Окончательное местоположение полигона определится в этом году».

Для справки: Действующий полигон ТБО в Сургуте принимает за год 700-800 кубометров отходов. В среднем по 200-250 машин в день.