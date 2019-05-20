​Пенсионер из Ханты-Мансийска перевела лже-прокурору 870 тысяч рублей

70-летний житель Ханты-Мансийска поверил мошеннику, представившемуся прокурором, и лишился 870 тысяч рублей.

Потерпевший ранее приобрел в инернет-магазине БАДы. Через некоторое время ему позвонил неизвестный и представился сотрудником прокуратуры.

«Лже-прокурор утверждал, что фирма, продававшая БАДы, ликвидирована, в отношении ее руководителя возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Всем пострадавшим от действия мошенников, якобы, полагается компенсация. На протяжении двух месяцев мужчина перечислял через платежную систему «Колибри» денежные средства в качестве оплаты за открытие и обслуживание банковского счета, а также «подоходный налог». В результате мошеннических действий пенсионер лишился денежных средств на общую сумму более 870 000 рублей», —рассказали в пресс-службе МОМВД России «Ханты-Мансийский».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется розыск злоумышленника.