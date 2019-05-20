​Жителям Югры дали возможность вписать свою родословную в историю округа

В Югре проходит конкурс «Моя родословная» в рамках научно-просветительского проекта «Многовековая Югра», где любой желающий может рассказать историю своего рода и семьи.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо соблюсти только одно условие: нахождение или проживание не менее двух поколений его предков на территории округа.

Работы будут принимать в трех категориях: «Моя родословная», «Судьбы блокадников Ленинграда», «Поколение победителей».

«В то время как ученые собирают материалы и пишут академическую историю Югры, каждый житель округа может обратиться к собственной истории, восстановить свое родословное древо, имена ранее неизвестных ему предков и дальних родственников. Конкурс призван аккумулировать лучшие истории югорчан, которые уже давно увлечены генеалогией, а также подтолкнуть к изучению истории своего рода тех из нас, кто прежде никогда не подступался к этой теме», – рассказали в оргкомитете конкурса.

Предоставить свои исследовательские работы необходимо в формате pdf. Они могут включать в себя любые дополнительные материалы: от графического изображения родословной до фотографий из семейного архива.

Все остальные материалы, в том числе и видео, можно приложить к заявке в виде гиперссылки на пост в социальных сетях.

Для тех, кто не знает с чего начать исследование истории своей семьи, на портале проекта «Многовековая Югра» создана специальная страница конкурса, которая поможет с первыми шагами и будет наполняться на протяжении всей заявочной кампании.

Заявки принимаются до 15 октября, а имя победителя назовут 1 ноября. Кроме того, более 10 лучших работ получат ценные призы от организаторов конкурса.