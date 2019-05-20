​Летом 2019 года на территории Югры будут работать 570 детских оздоровительных лагерей

В летние каникулы 2019 года на территории Югры будут работать 570 детских лагерей. Об этом сообщают сотрудники МЧС, которые ведут проверки мест организации отдыха и оздоровления детей.

Из них 471 лагерь с дневным пребыванием детей, шесть загородных оздоровительных лагерей и 38 лагерей труда и отдыха. Кроме того, будет организовано 50 палаточных лагерей, четыре лагеря с круглосуточным пребыванием людей и один лагерь санаторного типа.

Инспекторы проверили 36,5 процентов от запланированного количества мест и выявили 37 нарушений обязательных требований пожарной безопасности. Все недочёты будут устранены.

Нарушений, создающих угрозу жизни и здоровью людей, на объектах летнего отдыха выявлено не было.

«В ходе инспектирования с ответственными должностными лицами учреждений отдыха и оздоровления детей проводятся тренировки и инструктажи по пожарной безопасности, отрабатываются навыки применения первичных средств пожаротушения», — сказано в сообщении окружного управления МЧС.