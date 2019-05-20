​На трассе «Комсомольский – Сургут» в ДТП погиб водитель снегоболотохода

В субботу, 18 мая, около 16.00 на пятом километре автодороги «Комсомольский – Сургут» в ДТП погиб 40-летний мужчина.

«Водитель, управляя транспортным средством «Снегоболотоход», по предварительным данным, выполняя разворот, не справился с управление и допустил опрокидывание транспортного средства с проезжей части на себя. В результате дорожно-транспортного происшествия, он от полученных травм скончался на месте», — сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие выходные в округе зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли и 16 получили травмы, в том числе трое несовершеннолетних. Еще одна смертельная авария произошла в Ханты-Мансийском районе — Lada Largus врезалась в лося, погиб пассажир легковушки — мужчина 1971 года рождения.