​В Тюменской области выделены средства на оснащение школ и детских садов оборудованием и мебелью

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о выделении средств из областного бюджета на оснащение оборудованием, мебелью и инвентарем новых школ и детских садов. Часть из них строятся в рамках реализации национальных проектов «Демография» и «Образование».

«Перед нами стоят амбициозные задачи по строительству и новых детских садов, чтобы выполнить указ президента, и строительству новых школ, учитывая, что сейчас демографическая волна из детских садов поднимается в школы. Перечень реализуемых проектов достаточно большой. Параллельно создаем задел в проектировании», – заявил он.

Таким образом, в Заводоуковском городском округе деньги будут потрачены на строящуюся общеобразовательную школу в мкр. «Новый». В Тобольске средства пойдут на школу и детский сад в мкр. №15. В Тюмени за счет средств областного бюджета оснастят два детских сада в мкр. Ямальский-2 и в районе ул. Мебельщиков. Еще один объект – спортивный корпус городской общеобразовательной школы № 5.

Напомним, что месяцем ранее аналогичное распоряжение было подписано на оснащение новой школы по ул. Бориса Житкова г. Тюмени.